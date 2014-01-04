Немецкие СМИ: Путин возрождает империю под песню "Сделан в СССР"

Немецкие СМИ проанализировали вступление Владимира Путина, посвященное 20-летию российской конституции, и последние действия президента РФ, сделав вывод, что под песню "Сделан в СССР" Путин пытается восстановить советскую империю.

Об этом пишет влиятельно немецкое издание Welt.

Издание напомнило, что после обращения Путина к нации (12 декабря – Ред.), в Кремле был дан концерт, на котором Олега Газманов исполнил песню, огорчившую дипломатов. "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - Это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы - Это моя страна! Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, И Прибалтика тоже... Я родился в Советском Союзе, я был сделан в СССР", - таков был текст его песни.

Политики Латвии и Литвы были изумлены и возмущены, что такая песня поется в Кремле в день конституции РФ.

Издание напомнило, что песня была написана лет десять назад, и исполнялась во время официальных мероприятий, но только сейчас она вызвала возмущение.

Песня очень хорошо вписывается в нынешние усилия Путина по объединению бывших советских республик в союз под руководством России. Лояльность соседних стран он хочет купить скидками на газ или многомиллиардным кредитом как в случае с Украиной, считает издание.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили со сцены Майдане Независимости заявил: Российская империя прекратит существование на Евромайдане.