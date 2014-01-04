Избившим свободовца Ильенко грозит 4 года тюрьмы

Киевская милиция открыла уголовное производство по факту избиения нардепа-свободовца Андрея Ильенко и адвоката-свободовца Сидора Кизина.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба киевского главка МВД.

Производство открыто по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, в рамках которой потерпевший направлен для снятия побоев в судебно-медицинскую экспертизу.

Санкции ч.2 ст. 296 предусматривают наказание в виде ограничения свободы на строк до пяти лет или лишение свободы на строк до четырех лет.

Напомним, что "Свобода" требовала квалифицировать нападение как покушение на жизнь.

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