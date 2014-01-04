Добкин высмеял избиение Ильенко

Харьковский губернатор Михаил Добкин высмеял избиение нардепа-свободовца Андрея Ильенко.

На странице Добкина в Twitter выложено фото избитого депутата с подписью "Гитлер капут".

Фотографию губернатор сопроводил следующей надписью: "Друзья прислали фото. Грешно смеяться над больными людьми... Но не могу сдержаться".

Напомним, как сообщал "Главред", нападение на свободовцев Ильенко и Кизина было совершено вечером 3 января, после того, как они вышли с допроса относительно событий у гостиницы "Премьер-Палас".

Также стоит напомнить, что Добкин известен своей нетерпимостью к акциям Евромайдана, о чем харьковский губернатор неоднократно высказывался в своем Twitter.

Среди прочего, он предлагал перенести столицу Украины из Киева в Харьков - за поддержку, которую жители столицы оказывают Евромайдану.