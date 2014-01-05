Задорнов рассказал о "еврохохлах" и спросил, не разбежался ли Майдан

Известный российский юморист Михаил Задорнов выразил свое отношение к Евромайдану в Украине и сделал скандальное заявление, назвав украинцев "еврохохлами".

Об этом он заявил в эфире Радио "Неформат", запись интервью выложена в YouTube.

В частности, Задорнов высказал недоумение по поводу того, как Украина может быть колонией России. "Еврохохлы" эти, "еврокличко" нас обвиняют в том, что Россия делает из нее колонию. Ребята, какая может быть колония из страны, которая ничего не производит?, - заявил сатирик.

"Она же ничего не производит. У меня пенка украинская - ей даже бриться нельзя. Конфеты нельзя есть", - отметил он.

Задорнов уверен, что Кличко, который хочет "прилепить Украину к Евросоюзу", просто заблуждается. На самом деле он "наш богатырь" и вообще "симпатичный человек".

Кроме того, юморист поинтересовался во время разговора: "А кстати, Майдан разбежался? Или хватает еще у олигархов денег его содержать?".

Задорнов вспомнил также, как его пригласили на передачу Шустера, и он, "как последний лошара", согласился. "А они там в прямом эфире позорят Россию!" - негодует комик.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Задорнов резко высказался и об освобождении Юлии Тимошенко.

"Как вообще можно доверять западнюкам, если они требуют освобождения Юлии Тимошенко и собираются ее раскручивать как будущего лидера Украины - евровассала? Ведь Тимошенко из тех же мошенников, у которых Родина там, где выгодная сделка. ... Она спекулянтка! Только придурки и старухи, помнящие Ленина на броневике, могут из неё делать героиню",- рассказал комик.

Видео: YouTube