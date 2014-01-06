Яценюк и Кличко попробовали кутью на Майдане: опубликованы фото

Лидеры оппозиции поздравили украинцев с Рождеством и приняли участие в празднике на Евромайдане.
Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины", Яценюк рассказал, что в каждой украинской семье ожидают "рождения надежды, рождения мечты, ожиданий и уверенности в том, что эти ожидания осуществятся.
Также он выразил уверенность, что "у нас все получится, у наших семей все будет хорошо. Наша страна будет иметь светлое большое европейское будущее с Божьего благословения и с Божьей милостью".
В свою очередь, лидер УДАРа Виталий Кличко рассказал, что самая вкусная кутья в его жизни была в детстве, в гостях у бабушки.
"Это была самая вкусная кутья и светлый праздник", - поделился он.
Также он пожелал активистам, которые празднуют Рождество на Майдане, света и тепла в сердцах, единства в стремлениях и усилиях.
Напомним, 7 января православные и греко-католики отмечают Рождество Христово - один из величайших церковных праздников.