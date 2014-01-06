Яценюк и Кличко попробовали кутью на Майдане: опубликованы фото

На сцене Евромайдана лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок поздравили Украину с Рождеством.

Как сообщили в пресс-службе "Батькивщины", Яценюк рассказал, что в каждой украинской семье ожидают "рождения надежды, рождения мечты, ожиданий и уверенности в том, что эти ожидания осуществятся.

Также он выразил уверенность, что "у нас все получится, у наших семей все будет хорошо. Наша страна будет иметь светлое большое европейское будущее с Божьего благословения и с Божьей милостью".

В свою очередь, лидер УДАРа Виталий Кличко рассказал, что самая вкусная кутья в его жизни была в детстве, в гостях у бабушки.

"Это была самая вкусная кутья и светлый праздник", - поделился он.

Также он пожелал активистам, которые празднуют Рождество на Майдане, света и тепла в сердцах, единства в стремлениях и усилиях.

Напомним, 7 января православные и греко-католики отмечают Рождество Христово - один из величайших церковных праздников.