Донецкий Евромайдан показал вертеп с "Беркутом": опубликовано видео

На традиционном месте проведения донецкого Евромайдана, возле памятника Шевченко активисты в канун Рождества показали вертеп, в котором, кроме традиционных персонажей появился "Беркут".

Сценарий вертепа специально написал для донецкого Евромайдана один из его активистов, сообщает Радио Свобода.

По словам участников, времени на подготовку спектакля было мало – вертеп подготовили за две репетиции. Они называют спектакль символическим, поскольку он сочетает традиционное и современное.

"Наш вертеп специфический в сочетании древних традиций и ритуалов, которые в Донецке тоже есть не очень древними, и текущих актуальных событий", – отметил активист Евромайдана Евгений Насадюк.

К традиционным мотивам и колядкам добавились современные герои и идеи. Так, среди персонажей появились и "Черт", а Ирода одели в меховую шапку вместо короны и поселили, по сценарию, в "дворец межи горами".

Активисты осовременили даже реплики персонажей: "Черт" стал говорить на ломаном украинском языке, а украинки заступались перед Иродом за детей, которых бьют из-за "йолки".

Кроме вертепа, участники принесли на Евромайдан кутью и угощали ею всех желающих. К тому же сегодня в Донецк привезли подарки от львовских активистов - флаги и елочные украшения с украинской и европейской символикой.

В праздничной атмосфере участники Майдана не забыли о насущных проблемах. Голосованием они решили, кого отправят в Харьков на всеукраинскую встречу представителей Евромайданов разных городов.

Как ранее писал "Главред", 6 января на киевском Евромайдане встречали Рождество.

Собравшиеся молились и держали в руках зажженные свечи, в то же время, на Майдане готовили рождественские блюда. Со сцены выступили лидеры оппозиции, которые после попробовали рождественскую кутью.