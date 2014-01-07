Евромайдан остается без света и продолжает отмечать Рождество

На Евромайдане продолжают отмечать праздник Рождества Христова, несмотря на отключенное уличное освещение.

Об этом сообщает УНИАН.

В настоящее время на Майдане Независимости – несколько тысяч человек, многие из которых пришли на праздник с детьми.

Стоит отметить, что уличное освещение было отключено еще вчера, 6 января – перед началом рождественской молитвы, запланированной на Евромайдане.

От Октябрьского дворца до Майдана Независимости, и от Европейской площади, через весь Крещатик до Бессарабской площади, не горят фонари на столбах.

Освещение дают лишь рекламные вывески и витрины пока работающих магазинов.

Как сообщал "Главред", вчера, 6 января, на Майдан торжественно доставили Вифлеемский огонь и провели рождественский молебен.

После со сцены выступили лидеры оппозиции и начался праздничный концерт.

Что происходит на Евромайдане в данный момент – смотрите в онлайн-трансляции.