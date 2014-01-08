На Майдане спели колядки без политиков

Киевские участники сообщества Гражданская платформа "Майдан" вышли колядовать на Майдан Независимости.

По словам одного из участников акции, "люди пришли колядовать от души, среди простых людей, для того, чтобы отметить Рождество так, как это было принято".

"Мы специально дождались, когда закончатся все политические перфомансы и хотим дать людям возможность порадоваться и спеть вместе с нами", - сказал активист.

Все, что удалось наколядовать, организаторы обещают передать в один из центров социальной защиты и реабилитации людей пожилого возраста.

Подобные акции, организованные по инициативе сообщества Гражданская платформа "Майдан", прошли на центральных площадях и других украинских городов. На призыв организаторов провести колядки в знак уважения к национальным традициям откликнулись жители Николаева, Луцка, Чернигова и Ровно.

"Многие из нас считают себя европейцами хотя бы уже потому, что отмечают европейские праздники и охотно соблюдают западные традиции празднования Рождества. Но давайте не забывать о своих традициях, которые ничуть не хуже. Ведь если мы считаем себя независимым государством и гордимся тем, что мы один украинский народ, то должны свято хранить наши традиции и передавать их из поколения в поколение. Мы считаем, что празднования Рождества - это одна из лучших наших традиций. Мы вместе хором исполняли гимн на Майдане - и это было круто! Не менее круто было петь традиционные украинские колядки", - сказали организаторы мероприятия.

Напомним, что сообщество Гражданская платформа "Майдан" было создано по инициативе участников декабрьских протестных акций, как ответ на политизацию гражданской активности. По мнению участников сообщества, сегодняшней Украине следует идти по пути "теории малых дел", когда каждый из представителей общества начинает действовать, исходя их своих сил, и в том месте, где он проживает.