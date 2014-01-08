Эксперт назвал главные политические интриги Украины в 2014 году

Судьба акций на Евромайдане, подготовка в президентским выборам 2015-го года и внесение изменений в Конституцию станут главными политическими интригами в 2014-м году.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Основные политические интриги 2014 года будут связаны, прежде всего, с судьбой Майдана – как он дальше будет развиваться и трансформироваться. Останется он в центре Киева или же власти все-таки удастся его убрать? Это будет одна из главных интриг года, по крайней мере, как минимум первого полугодия", - поделился мнением эксперт.

Политолог считает, что вторая интрига будет связана с подготовкой к выборам президента. "Вокруг этой темы уже сейчас разворачивается достаточно серьёзная идеологическая и политическая борьба. Оппозиция еще в прошлом году выдвинула идею досрочных выборов президента. Но пока что для этого нет правовых оснований. Похоже, это уже поняла и оппозиция. Она уже начала искать эти основания, но пока не очень успешно. Аргументация несерьезная", - считает эксперт.

В качестве примера он упомянул идею нардепа от "Батькивщины" Александра Бригинца, которая просто говорит о невнимательности и неопытности этого депутата, ведь Конституцией четко определена дата президентских выборов, а Бригинец просто не дочитал текст.

"Что касается идеи Яценюка (лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка – Ред.) о проведении выборов в октябре – для этого необходимо менять Конституцию. А это тоже непросто", - подчеркнул эксперт.

"Потому будет идти борьба, связанная не только с датой президентских выборов (думаю, тут оппозиция вряд ли добьется успехов), но и с подготовкой к президентским выборам. Потому что, так или иначе, будет подниматься вопрос о внесении изменений в закон о выборах президента. Другой вопрос – насколько существенными будут данные изменения, или же они будут чисто техническими. Наиболее острая борьба будет вокруг формирования нового состава ЦИК, поскольку от этого состава в большей степени будет зависеть легитимация результатов выборов", поделился мнением Фесенко.

Он также предположил, что третья интрига этого года будет связана с Конституцией и внесением в нее изменений. "Скорее всего, до конца года (раньше – вряд ли), вероятнее всего, осенью появится текст официальных предложений. И, безусловно, вокруг этого будет серьезная дискуссия. Кроме того, тема конституционных изменений уже является предметом дискуссии, с точки зрения путей выхода из нынешнего политического кризиса. Уже и оппозиция поддерживает идею возвращения к парламентско-президентской системе. Но – будет ли результат? В этом я сомневаюсь. Но тема будет обсуждаться на протяжении всего года", - резюмировал Фесенко.

Ранее "Главред" сообщал: Яценюк заявил о том, что киевский Майдан должен оставаться до президентских выборов 2015 года.