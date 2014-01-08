В деле о разгоне Евромайдана появился еще один подозреваемый

В среду, 8 января, начальнику одного из управлений киевского главка МВД было объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий во время разгона Евромайдана 30 ноября.

Об этом со ссылкой на управление процессуального руководства в уголовных производствах Генпрокуратуры сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начальнику одного из управлений ГУ МВД Украины в городе Киеве объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, то есть в преднамеренном совершении служебным лицом действий, которые выходят за пределы предоставленных ему полномочий, во время событий, которые состоялись 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что около 4 часов утра 30 ноября года бойцы спецподразделения "Беркут" дубинками и ударами кулаков разогнали студентов на Майдана Независимости, проводивших акцию сторонников евроинтеграции Украины.

После разгона Евромайдана акция протеста вспыхнула с новой силой и продолжается до сих пор, в отдельные дни собирая до 800 тысяч – миллиона участников.

Также напомним, что 14 декабря ГПУ вручила нескольким чиновникам подозрения в превышении служебных полномочий - замглавы СНБО Владимиру Сивковичу, главе КГГА Александру Попову, экс-начальнику столичного главка милиции Валерию Коряку и его заместителю Петру Федчуку.