"Свобода" ждет ночного штурма Киевсовета: люди готовы драться с "Беркутом"

В ночь на четверг, 9 января, может состояться новый штурм Киевсовета. Об этом рассказал дежурный комендант Киевсовета от ВО "Свобода" Юрий Ноевой, ссылаясь на источники из числа сотрудников милиции

Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РБК-Украина.

"Информация о штурме воспринимается как вероятная. Митингующие предупреждены. Сведения об этом также переданы в центральный штаб Майдана. Даже если это дезинформация, то митингующие проведут дополнительное тренировки по самообороне. Режим же точно хочет бойни. Народ готов драться!", — заявил комендант Киевсовета.

Он рассказал, что за сегодня в комендатуру поступило два сообщения о возможном штурме здания. По словам Ноевого, нападение должно произойти ночью и начнется проникновением "Беркута" через подземные ходы в подвалы дома.

Ранее "Главред" сообщал, что комендант палаточного городка на Майдане Независимости, нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий рассказал, что после Рождественских праздников оппозиция намерена возобновить протест, но готова и к новым попыткам власти силовым способом разогнать демонстрантов.