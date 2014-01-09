Оппозиционер назвал главные политические интриги 2014 года

Развитие общественно-политического кризиса, связанного с Евромайданом, и выход из него станет главной интригой 2014 года в Украине.

Об этом нардеп от УДАРа Виктор Чумак рассказал в комментарии "Главреду".

По словам соратника Виталий Кличко, главная интрига – развитие общественно-политического кризиса, который сегодня сложился в Украине. "Это системный глубинный кризис, который не может ничем не закончиться. Выход я вижу в том, что, вероятно, до конца года мы выйдем на какой-то формат нового общественного договора между властью и общественностью. До конца года это будет четко проявляться, потому что протестные настроения уже невозможно погасить полностью. Наоборот, они могут только нарастать", - поделился мнением Чумак.

Что касается ожидаемых событий, нардеп напомнил: "Совсем скоро будет очень интересная Мюнхенская конференция по безопасности, где будет рассматриваться вопрос Украины. Интересно, как глобальные игроки оценят ситуацию в Украине, как они реагируют на происходящее".

"Также интересно, как пройдет мартовский саммит Украины и ЕС, что произойдет до этого периода, какую политику будет проводить Партия регионов, какой формат ЕС сможет предложить Украине. Вопрос в другом – а состоится ли этот саммит?" - задался вопросом ударовец.

По его словам, вторая интрига касается Конституции. "Сегодня у политических лидеров зреют серьезные мысли об изменении Конституции, в частности, возвращении к Конституции 2004 года. Но и та Конституция 2004 года несовершена и предусматривает немало проблем, с которыми мы уже сталкивались на практике. Потому, наверное, есть необходимость выходить на новый формат Конституции, которая должна быть поддержана не только политическими элитами, но и гражданским обществом. Это и может привести к изменению правил общественного договора в стране", - рассказал Чумак.

Оппозиционер предположил, что Евромайдан будет оставаться фактором всех событий. "Он уже не территория, ограниченная несколькими улицами, а явление. И это явление распространено уже практически по всей стране. Майдан пробудил чувство собственного достоинства у определенных групп населения, которое уже не утратится. Пример тому – пикетирование донецкого регионального отделения Министерства доходов и сборов, которое касалось защиты фермеров Донецкой области. И такие точечные проявления Майдана будут продолжаться. Майдан убрал главный страх – страх репрессивных институтов власти. Хотя власть все еще пытается этими репрессивными институтами прибить и унизить чувство достоинства и свободы", - резюмировал Чумак.

Ранее "Главред" сообщал: по мнению политолога Владимира Фесенко, главными политическими интригами года станут судьба акций на Евромайдане, подготовка в президентским выборам 2015-го года и внесение изменений в Конституцию.