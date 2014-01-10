Кличко припугнул власть, что ее могут сменить уже в 2014 году

Один из лидеров оппозиции, глава фракции УДАР в Верховной Раде Виталий Кличко не исключил, что в 2014 году в Украине может смениться власть.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "5 каналу", сообщает ZN.UA.

"Я не исключаю этого. Если власть будет дальше делать вид, что не слышит людей, если ничего не происходит, то смена власти может произойти уже в этом году", - заявил оппозицинер.

По мнению Кличко, акция против власти на Майдане Независимости эффективна. "Все вместе, независимо от региона, украинцы выходят и говорят: мы требуем жить по другим правилам, мы хотим жить в другой стране. То, что мы вышли и откровенно сказали об этом - уже достижение... Вместе мы сможем додавить власть и изменить ее в конституционный способ, без агрессии, чтобы реформы в стране наконец были проведены", - отметил депутат.

Кроме того, Кличко подтвердил, что намерен баллотироваться на выборах президента. "Я принял для себя решение - я буду баллотироваться на должность президента Украины... Я уверен в том, что необходимо брать на себя ответственность, брать задания и работать", - подчеркнул депутат.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера совет ВО "Майдан" выдвинул оппозиции ультиматум, потребовав выдвижения единого кандидата на президентских выборах и блокирования Раду с первого дня зимней сессии, чтобы добиться роспуска парламента.

Фото: klichko.org