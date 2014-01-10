ГАИ хочет лишить прав около тысячи участников Автомайдана - активист

Госавтоинспекция составила неофициальный список водителей Автомайдана из более чем 900 фамилий, которые должны быть лишены водительских прав по результату поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года.

Об этом заявил активист Автомайдана Дмитрий Булатов, передает ЛИГАБизнесИнформ.

Булатов подчеркнул, что репрессий против активистов Автомайдана становится все больше. Самых активных "часами активно пасут какие-то люди".

По его словам, ГАИшники получили приказ массово лишать прав водителей Автомайдана.

"Позавчера один из инспекторов показывал мне список, в котором было или 911, или 913 автомобилей, это негласный список, по которым отдан приказ останавливать и отбирать права любым способом. Это не внутренний документ гаишников, он неофициальный. Власть действует тупо и прямо: наказать, чтобы сидели и боялись", - сказал он.

По словам Булатова, на этой неделе прав был лишен первый активист Автомайдана. О соответствующем решении суда он узнал за пять минут до начала судебного заседания.

В свою очередь адвокат автомайдановцев Дмитрий Йовдий подтвердил наличие списка из более чем 900 фамилий и сообщил, что все происходит с грубым нарушением закона.

"Есть так называемые рапорта сотрудников ГАИ, которые 29 декабря якобы были составлены за то, что водитель транспортного средства не остановился по сигналу инспектора. По пути движения колонны автомобилей (на Межигорье, - ред.) стояли несколько инспекторов по трассе. Как за такой короткий промежуток времени они могли каждого успеть остановить и написать рапорта? Очевидно, эти рапорта выписаны задним числом, то есть сфальсифицированы", - сказал он.

Булатов уточнил, что под репрессии попадают активисты не только из Киева, но из Сумской, Харьковской областей и Крыма (около 30% жалоб поступает из регионов). Повреждены 23 автомобиля - у некоторых разбиты фары, помяты капоты.

Автомайдановцев защищают восемь адвокатов, входящие в координационный совет Автомайдана.

Ранее в оппозиции заговорили о провокациях против активистов Автомайдана.

Для провокаций "нанята специальная группа мошенников для поломки машин и подбрасывания наркотиков и оружия"- говорит нардеп Арсен Аваков.