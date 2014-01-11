У Луценко черепно-мозговая травма и сотрясение – врачи

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко госпитализирован в одну из столичных клиник с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

По предварительной информации, после проведенной томографии врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, три подкожные гематомы и наложили на голове шов длиной 3 см. сообщает пресс-служба Третьей Украинской Республики

Сейчас политик находится в реанимации.

Как ранее писал "Главред", Луценко пострадал во время столкновения "Беркута" с участниками акции протеста под Киево-Святошинским судом, который вынес приговор по делу "васильковских террористов".