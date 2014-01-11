В Харькове собрали новый Антимайдан: опубликованы фото

В Харькове возле памятника Т.Г. Шевченко проходит организованный Партией Регионов митинг против Форума Евромайданов, который 11 января должен начаться в этом городе.

Люди стоят с государственными флагами, символикой Партии регионов, а также плакатами, критикующими Евромайдан, сообщает Радио Свобода.

На митинге присутствуют работники завода "Турбоатом" и других харьковских предприятий.

По данным харьковского сайта АТН, митингующих около двух тысяч. Они держат плакаты: "Хватит ходить на Майдан - пора работать", "Мы гордимся Президентом Януковичем", "Хочешь на Майдан - на окружную". В то же время, по данным издания, митингующие неохотно слушают выступающих. Некоторые женщины, которые внешне похожи на бюджетниц, обсуждают свои вопросы.

А на площади Свободы собираются на свой митинг пророссийские общественные организации - "Союз граждан Украины", "Трудовая Харьковщина", "Украинский выбор" и другие. Они заявили, что как только узнают, где будет собираться Форум Евромайданов, направятся туда, чтобы выразить свою протестное мнение о проведении мероприятия.

Как ранее писал "Главред", в Харькове сегодня, 11 января, должен начаться Первый всеукраинский форум Евромайданов, который продлится два дня.

Журналистам до сих пор неизвестно, где будут проходить пленарные заседания Форума: организаторы не разглашают эту информацию, опасаясь провокаций.

Фото: atn.ua