Западные дипломаты осудили избиение активистов Майдана "Беркутом"

Дипломаты призвали власть к ответственности.
В частности, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд выразил обеспокоенность избиением сотрудниками "Беркута" активистов под зданием Святошинского райотдела милиции, сообщает Украинская правда.
Насилие в отношении демонстрантов в Киеве вызывает волнение, написал он на своей странице в Twitter.
"Все должны воздержаться от любого насилия. Власть несет особую ответственность", – подчекнул Бильдт.
В то же время министр по делам Европы МИД Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что был шокирован информацией об избиении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в ходе столкновений в Киеве, и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Он также считает, что все стороны конфликта должны быть сдержанными, а власть должна дать полную информацию того, что произошло и почему.
В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что насилие в отношении Евромайдана должно быть осуждено, а "диалог и национальный консенсус могут начертить путь в Европу".
Как ранее писал "Главред", в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД в Киеве "Беркут" избил Юрия Луценко и еще минимум 10 человек.
По предварительным данным, пострадали 11 митингующих. Точное количество пострадавших силовиков МВД не публикует, лишь отмечает, что "около двух десятков работников "Беркута" получили различные повреждения". О подробностях этих событий читайте здесь.
Фото: скриншот страниц из Twitter