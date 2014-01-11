Западные дипломаты осудили избиение активистов Майдана "Беркутом"

Главы дипломатических ведомств западных стран и послы отреагировали на события 10-11 января и избиение активистов Майдана.

В частности, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд выразил обеспокоенность избиением сотрудниками "Беркута" активистов под зданием Святошинского райотдела милиции, сообщает Украинская правда.

Насилие в отношении демонстрантов в Киеве вызывает волнение, написал он на своей странице в Twitter.

"Все должны воздержаться от любого насилия. Власть несет особую ответственность", – подчекнул Бильдт.

В то же время министр по делам Европы МИД Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что был шокирован информацией об избиении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в ходе столкновений в Киеве, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Он также считает, что все стороны конфликта должны быть сдержанными, а власть должна дать полную информацию того, что произошло и почему.

В свою очередь посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что насилие в отношении Евромайдана должно быть осуждено, а "диалог и национальный консенсус могут начертить путь в Европу".

Как ранее писал "Главред", в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД в Киеве "Беркут" избил Юрия Луценко и еще минимум 10 человек.

По предварительным данным, пострадали 11 митингующих. Точное количество пострадавших силовиков МВД не публикует, лишь отмечает, что "около двух десятков работников "Беркута" получили различные повреждения". О подробностях этих событий читайте здесь.

Фото: скриншот страниц из Twitter