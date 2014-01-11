В стычках с "Беркутом" пострадали 17 активистов: власть говорит, что травмы легкие

По данным департамента здравоохранения КГГА, во время акций протеста возле Киево-Святошинского райсуда и святошинского райотдела милиции за помощью медиков обратились 17 человек.

"Двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. В больницы, подчиненные Департаменту здравоохранения, было направлено 11 человек. Еще 4 пострадавших направлены в медицинские учреждения, не подчиненные Департаменту здравоохранения КГГА ", – сообщают в ведомстве.

В департаменте подчеркивают, что в настоящее время госпитализированных пострадавших нет.

"По состоянию на 12:00 11 января 2014 года пострадавшие, которые были направлены в больницы, подчиненные Департаменту здравоохранения, выписаны, госпитализированных нет", – говорится в сообщении.

В то же время, в ВО "Свобода" заявляют, что во время событий сегодняшней ночи серьезные травмы получили более десяти активистов. Также пострадали трое народных депутатов и несколько журналистов.

"Пострадали трое депутатов - Эдуард Леонов, Юрий Бублик и Павел Кириленко (все трое - из фракции "Свобода"), которые были в Киево-Святошинском суде", – рассказал нардеп из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк.

"По меньшей мере десять активистов были в таком состоянии, что они не могли самостоятельно оттуда уехать – с открытыми переломами рук, ног, черепно-мозговыми травмами", – добавил он.

По словам Сиротюка, одному из активистов возле суда беркутовцы бросили на ноги часть кованых решеток, которые штырями проткнули обе ноги. Он рассказал, что вчера в суд вызвали шесть скорых, куда не смогли поместиться все пострадавшие, а к Святошинскому райуправлению милиции приехали четыре скорые.

Как ранее писал "Главред", в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявляли, что в Киевскую городскую клиническую больницу № 17 и Киевскую областную больницу после столкновений, произошедших в ночь на 11 января, доставили 11 человек.

В пресс-службе Министерства внутренних дел не назвали точное количество травмированных силовиков, однако заявили, что "около двух десятков работников "Беркута" получили различные повреждения, одного из них госпитализировали с переломом ноги". Подробнее о событиях 10-11 января читайте здесь.