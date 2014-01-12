В Харькове Януковича поддержали Антимайданом: опубликованы фото

В Харькове на митинг в поддержку политики Президента Украины Виктора Януковича второй день подряд собрался Анти-Майдан.

Об этом сообщает dozor.kharkov.ua.

Акция проходит на площадке вокруг памятника Шевченко, где раньше собирались участники Евромайдана. Также сторонники Партии регионов выстроились вдоль улицы Сумской – от площади Свободы до Харьковского академического театра оперы и балета.

Участники митинга держат национальные флаги и флаги Партии регионов, а также транспаранты: "Харьков – за Президента Януковича", "Бюджет Майданом не пополнишь", "Курс Президента Януковича — курс развития", "Хочешь Майдан — вали за окружную".

С установленной сцены звучат лозунги в поддержку главы государства.

Напомним, как сообщал "Главред", на сегодня лидеры оппозиции на Майдане Независимости в Киеве собирают Народное Вече, на котором должны объявить дальнейшие планы.

Фото: dozor.kharkov.ua