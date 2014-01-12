На Майдане Независимости собралось Народное Вече

На Майдане Независимости в Киеве началось седьмое Народное Вече – к началу акции, в 12:00, в центре столицы собралось около 30 тысяч человек.

По состоянию на 12:30 количество участников, составило до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

Акция началась с молебна, в которояли участие все присутствующие.

В то же время, милиция усилила охрану правительственного квартала.

Стоит отметить, что организаторы Евромайдана анонсировали на 14 января публичный молебен, концерт, и праздник пампушек, на котором планируется до 10 тысяч разновидностей этого блюда.

Напомним, сегодня на Майдане Независимости ожидается выступление лидеров оппозиции, которые должны объявить планы дальнейших протестов.

Кроме того, запланировано "Всеукраинское пикетирование регионалов" - активисты пообещали посетить "дома, имения, офисы и компании представителей Партии регионов с требованием выходить из ПР".

Прямую онлайн-трансляцию с Майдана Независимости смотрите здесь.