В Харькове форуму Евромайданов отключили свет

В помещении Харьковской правозащитной группы, где продолжает работу первый Всеукраинский форум Евромайданов, пропало электричество.

Как сообщил руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, уже через минуту после этого организаторы форума позвонили на коммунальную горячую линию. Там ответили: "У вас ремонтируют", - пишет Радио Свобода.

Несмотря на отключение света, работа форума Евромайданов продолжается. Объявления резолюции форума небом предварительно планируется на 13:30.

Сторонники Партии регионов устроили митинг во дворе дома, в котором находится офис Харьковской правозащитной группы, сообщает "Харьков. Комментарии".

К зданию пришли около 50 человек с флагами Партии регионов.

Кроме того, у дома собрались молодые люди крепкого телосложения в спортивных костюмах. Они агрессивно реагируют на журналистов и участников форума. Также на место прибыли бойцы спецподразделения "Грифон".

Участников форума и активистов Партии регионов разделяет кордон милиции.

Напомним, 11 января в Харькове начал свою работу первый Всеукраинский форум Евромайданов.

Напомним, "титушки" пытались сорвать заседание Форума. Милиция задержала 18 молодчиков, которые пытались прорваться на форум Евромайданов, который проходил в трепезной Свято-Дмитриевского храма.

Молодчики задержаны за нарушение общественного порядка.

Также "титушки" атаковали книжный магазин, в котором работала одна из групп Всеукраинского форума Евромайданов.