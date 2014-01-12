Оппозиция на Майдане озвучила планы: санкции против Захарченко и наказание для "Беркута"

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк озвучил планы оппозиции на ближайшую неделю.

О них он рассказал, выступая на Народном вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 12 января.

В частности, среди планов оппонентов власти Яценюк назвал создание парламентской комиссии по расследованию "зверств украинской милиции относительно граждан Украины", "люстрацию" спецназовцев, которые допустили избиение граждан, пересмотр законопроекта о госбюджете на 2014 год. Также он заявил о намерениях добиться введения США санкций против украинских чиновников, в частности, против главы МВД Виталия Захарченко.

Яценюк напомнил, что со следующей недели возобновится работа Верховной Рады и рассказал о будущих действиях оппозиции в парламенте.

"Будем ставить вопросы в парламенте. Первое – создание комиссии по расследованию зверств украинской милиции относительно граждан Украины. Второе - ликвидация "зверских" названий (спецподразделений милиции - "Беркут", "Сокол", "Грифон" - ред.) и люстрация "зверей" из украинской милиции", - заявил Яценюк.

"Третье задание – мы настаиваем на пересмотре закона о бюджете", - сказал он. По словам политика, оппозиция будет бороться против увеличения финансирования МВД, прокуратуры и СБУ, а также за сокращение трат на госаппарат.

Что касается санкций против Захарченко, по словам Яценюка, 15 января состоится заседание комитета по иностранным делам Сената США, которое будет посвящено украинскому вопросу.

"США готовы дать поддержку украинскому народу. Мы оправляем туда (нардепа, экс-главу МИД) Бориса Тарасюка от имени Майдана. Захарченко первый дожжен быть в списке (на введение санкций - ред.)", - заявил оппозиционер. Отметим, что обращение к США и Европе о санкциях против главы МВД поддержали люди, собравшиеся на вече.

Также Яценюк потребовал от президента Виктора Януковича в течение десяти дней применить закон об амнистии относительно участников протеста и освободить всех активистов Евромайдана, остающихся под стражей.

"Требуем освобождения всех политзаключенных", - добавил Яценюк и попросил Майдан обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы там в самые короткие сроки рассмотрели вопрос освобождения экс-премьера Юлии Тимошенко.

Напомним, на первое в 2014 году Народное вече на Майдане в Киеве 12 января собрались несколько десятков тысяч человек. Больше о событии читайте в спецтеме "Главреда".

Отметим также, что накануне произошли новые драки протестующих с "Беркутом" - в результате стычек возле Святошинского РОВД, в частности, был травмирован экс-глава МВД Юрий Луценко, который сейчас находится в больнице.