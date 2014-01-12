СМИ назвали имена бойцов "Беркута", якобы причастных к разгону акций Евромайдана

В Сети появилась новая информация о сотрудниках правоохранительных органов, которые якобы "так или иначе имели отношение к избиению мирных граждан Украины в декабре 2013 года", когда проходили акции Евромайдана.

В списке указаны имена и фамилии около 1500 бойцов "Беркута" из разных областей Украины, частично – их даты рождения и места службы, сообщает "Украинская правда".

Информацию о силовиках можно найти на сайте Bandosam.Net. Как говорится в сообщении, "команда ресурса из гуманных соображений публикует не всю персональную информацию о лицах, которые так или иначе имели отношение к избиению мирных граждан Украины в декабре 2013 года".

"Вместе с тем оставляем за собой право в случае неадекватного поведения представителей власти (особенно силовых структур) отрыть о них ВСЮ имеющуюся персональную информацию. Работникам правоохранительных органов, которые действительно стоят на службе народа, информационная безопасность ресурсом Bandosam.Net гарантирована", - отмечают авторы сообщения.

Как говорится в сообщении, список "неполный и находится в стадии актуализации".

"Некоторые из сотрудников уже не служили в данном вооруженном формировании в декабре 2013 года", - уточняют создатели ресурса.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня активисты Автомайдана провели пикет родного дома Евгения Антонова, командира подразделения "Беркут", разгонявшего Евромайдан 30 ноября. Как оказалось, Антонов в родном селе больше не живет, а в доме была только его пожилая мать. Тем не менее, активисты прицепили листовку с надписью "Осторожно, преступник!" на ограду.