Врач объяснил, зачем у Луценко брали кровь на алкоголь

Решение об анализе на содержание алкоголя в крови экс-главы МВД Юрия Луценко принял дежурный врач для того, чтобы определиться с правильным лечением.

Об этом президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий рассказал в эфире "Громадського ТВ", сообщает Украинская правда.

По его словам, в клинику "Социотерапия" кровь отдали потому, что в Киеве только она имеет законное право проводить такие анализы.

"Единственное учреждение в городе Киеве, которое по законодательству Украины имеет право проверять кровь на содержание алкоголя у живого человека - это клиника "Социотерапия". Ни одна частная или государственная клиника кроме нее не имеют права этого делать", – подчеркнул Радуцкий.

Результаты анализов в клинике "Борис" получили в полдень 11 января и у врачей нет оснований не доверять этим результатам.

"Если эта клиника уполномочена государством, она делала исследования еще в 2005 году и в 1998-м, если до этого времени ее анализы использовались и врачами и другими службами в стране, то почему именно вчера или два дня назад им нужно доверять или не доверять", – сказал Радуцкий.

"У нас есть официальная бумага с печатью государственного учреждения, где мы получили результат исследования", – уточнил он.

В то же время, Радуцкий, ссылаясь на врачебную тайну, отказался сообщить, учитывались ли результаты этого исследования при лечении Луценко, и каким было содержание алкоголя в крови экс-премьера.

По его словам, результаты были переданы Луценко, поэтому комментировать это имеет право только он.

Как ранее писал "Главред", главный врач Киевской городской больницы "Социотерапия" Владимир Ярый 13 января заявил, что в крови Луценко был алкоголь в день столкновений под Святошинским РОВД.

В тот же день Ирина Луценко опровергла информацию о нетрезвости мужа во время инцидента с "Беркутом".

"Никто никакого алкоголя не употреблял. Ну разве что "Гивалекс", лекарство от кашля, поскольку простудились. Тогда под воздействием алкоголя должна находиться вся наша семья, как и остальные граждане, которые принимают данный медицинский препарат", – сказала она.

В то же время, нардеп Владимир Арьев в своем Facebook сообщил, что по словам врачей из клиники "Борис" содержание алкоголя в крови Юрия Луценко крайне низкое и вполне соответствует тем лекарствам, которые он принимает.

Видео: Громадське ТБ