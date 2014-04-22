Начался чат с экс-главой СБУ, генерал-полковником Игорем Смешко

На сайте "Главред" начался чат с экс-главой СБУ, президентом Центра стратегических исследований и анализа, председателем общественной организации и политической партии "Сила и Честь", генерал-полковником Игорем Смешко.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.

Краткая справка о госте "Главреда". Генерал-полковник, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в сфере науки и техники.

Родился 17 августа 1955 года в городе Христиновка Черкасской области.

В 1977 году закончил с золотой медалью Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище им. С.Кирова, получив специальность военного инженера редиотехники. Проходил службу в линейных частях зенитно-ракетных войск Противовоздушной обороны Вооруженных Сил СССР.

В 1982 году закончил адъюнктуру Киевского высшего зенитно-ракетного инженерного училища им. С.Кирова и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В 1991 году закончил докторантуру Военной академии противовоздушной обороны им. А.Василевского, досрочно защитив докторскую диссертацию по учебной специальности "Военная кибернетика". Автор (соавтор) более ста научных работ и многочисленных изобретений в сфере проектирования управляемых ракет и систем управления высокоточным оружием.

С января по август 1992 года – ответственный секретарь Экспертного научного совета Министерства обороны Украины.

С сентября 1992 года по июль 1995 года – первый в истории Украины военный, военно-морской, военно-воздушный и по вопросам обороны атташе в США.

С июля 1995 года по апрель 1998 года – глава Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

С июня 1997 года по сентябрь 2000 года – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С 1998 года – почетный магистр Объединенного института разведки при Национальной академии обороны Украины.

В 2000 году закончил Национальную академию обороны Украины, получив должность магистра государственного военного управления.

С сентября 2000 года по октябрь 2002 года – атташе по вопросам обороны, военный атташе при Посольстве Украины в Швейцарской конфедерации – постоянный представитель Министерства обороны Украины при международных организациях в Женеве.

В 2002 году закончил с отличием Киевский национальный университет им. Т.Шевченко по специальности юрист-правовед.

С октября 2002 года по сентябрь 2003 года – глава Комитета по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины.

В 2002-2003 годах – заместитель, первый заместитель Секретаря Совета безопасности и обороны Украины.

С сентября 2003 года по февраль 2005 года – глава Службы безопасности Украины.

В декабре 2005 года уволен в запас Службы безопасности Украины.

Прошел специальные курсы:

- для высших должностных лиц в сфере национальной безопасности: "Концепция национальной безопасности и правительственные институты ее обеспечения в демократическом государстве" (Высшая школа государственного управления им. Джона Кеннеди при гарвардском университете, США);

- для руководителей разведывательных органов стран-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира": "Концепции национальной безопасности и обороны и принципы демократического контроля над Вооруженными Силами и спецслужбами в демократическом обществе" (Национальный Королевский оборонный колледж, Стокгольм, Швеция);

- для руководителей разведывательных органов: "Организация борьбы с международным терроризмом и роль разведывательных структур в этой борьбе" (Великобритания).

Женат, имеет двух сыновей.

Владеет английским, немецким и французским языками.