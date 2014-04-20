Филарет: враг украинского народа обречен на поражение

Патриарх УПЦ КП Филарет выступил с Пасхальным посланием, в котором выразил уверенность, что Бог не может быть на стороне неправды, потому враг украинского народа, который совершил против него агрессию, потерпит поражение.

"В этом году украинский народ проходит через большие испытания. На наш миролюбивый народ, который добровольно отказался от ядерного оружия, совершена агрессия, совершена неправда. Страна, которая гарантировала нам целостность и неприкосновенность нашей территории, совершила агрессию", - говорится в послании патриарха.

"Бог не может быть на стороне лжи, поэтому враг украинского народа обречен на поражение. На Голгофе Христос Спаситель страдал и умер, но потом воскрес и победил зло. Так будет со всякой неправдой и злом. Господь поможет и нам воскресить Украину", - уверен Филарет.

"Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с праздником светлого и радостного Воскресения Христова. Поздравляю с Пасхой Христовой украинскую власть и Вооруженные силы Украины, перед которыми стоит большая ответственность - защитить украинское государство от нападения чужеземцев. Поздравляю с великим христианским праздником все украинство во всех странах мира на всех континентах", - также говорится в обращении.

"Святая Церковь призывает нас жить в мире, любви, во всяческом благочестии и чистоте, честным трудом служить ближним, всему украинскому народу и Украинскому государству, чтобы в день нашего воскресения быть достойными радости с воскресшим Господом и Спасителем нашим, Которому подобает слава, честь и поклонение с Отцом и Святым Духом во веки веков", - завершает пасхальное обращение патриарх Филарет.