В Мариуполе из больницы выкрали мужчину, раненного во время штурма воинской части - СМИ

В субботу, 19 апреля, из больницы скорой медицинской помощи Мариуполя неизвестные выкрали 40-летнего местного жителя, который пострадал во время попытки штурма сепаратистами воинской части в ночь с 16 на 17 апреля.

Об этом сообщили очевидцы инцидента, передает 0629.

К слову, мужчина, который был выкраден из хирургического отделения, ранее дал интервью 0629. В нем он сообщил, что принимал участие в событиях у воинской части и был ранен в живот, когда прятался от пуль за автомобилем.

По словам очевидцев, у здания больницы, в которой находился потерпевший, вчера находилось несколько вооруженных правоохранителей.

Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны, как и место нахождения мариупольца.

Напомним, в ночь на 17 апреля стало известно о том, что на воинскую часть в Мариуполе напали неизвестные злоумышленники. Сообщалось, что военнослужащие отбили атаку.

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что во время штурма, по предварительным данным, погибли три боевика, 13 ранены, 63 задержаны. Среди служащих МВД потерь нет.