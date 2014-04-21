В Славянске боевики оcвободили похищенных иностранных журналистов

В захваченном боевиками Славянске Донецкой области сепаратисты отпустили взятых в плен иностранных журналистов.

Об этом со ссылкой на журналиста Дениса Казанского сообщает УНИАН.

Он рассказал, что отпустили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, освобожден также белорусский журналист газеты "Новы час" Дмитрий Галко.

Казанский сказал, что ему перезвонил Дмитрий (Галко – Ред.) и сообщил, что их отпустили.

Он уточнил, что журналист Галко сейчас находится вместе с итальянскими коллегами.

Напомним, что, в понедельник, 20 апреля в Славянске сепаратисты похитили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, и белорусского журналиста газеты "Новы час" Дмитрия Галко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

По его данным, журналисты вели съемку в городе, у них отобрали документы, деньги и фототехнику.

Также напомним, что накануне сепаратисты похитили и до сих пор удерживают журналистку, активистку, "женской сотни Майдана" Ирму Крат.

Кроме того террористы удерживают похищенного ранее журналиста Сергея Лефтера.