В США ответили России: Украина выполняет Женевские соглашения

Украина выполняет Женевские соглашения, а сравнивать ситуацию в Киеве с происходящим на востоке Украины, как это делает Россия, обвиняющая нашу страну в невыполнении договоренностей, нельзя.

Такое мнение высказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN, пишет РИА Новости.

По ее словам, здания, занятые участниками Майдана в Киеве, в том числе и "арендуются".

Нуланд также уверена считает, что украинские власти власти предпринимают шаги по выполнению женевского соглашения. Так, правительство внесло в Раду проект широкой амнистии.

Напомним, в Женеве представители РФ, США, ЕС и Украины приняли документ, призывающий стороны украинского конфликта воздержаться от насилия, экстремизма и провокаций, разоружить незаконные формирования, освободить незаконно занятые здания и начать национальный диалог по конституционной реформе.

В Москве тем временем заявили, что бойцы "Правого сектора" и активисты Майдана, должны сдать оружие.

Вместе с тем, МИД Украины обвинил Россию в невыполнении соглашений и потребовал от нее отмежеваться от воруженных экстремистов на востоке Украины.