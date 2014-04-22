Будущее Януковича зависит от кукловода Путина - эксперт

Экс-президент Виктор Янукович сегодня - это политическая марионетка президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос, какое политическое будущее ждет Януковича и на что могут влять его заявления, эксперт сказал: "Янукович сегодня - это политическая марионетка Владимира Путина. Соответственно, его будущее определяет его персональный кукловод. Думаю, что будущего у него нет. Как у членов Семьи".

Напомним, 21 апреля экс-президент Виктор Янукович потребовал отправить все Вооруженные силы Украины в казармы, вывести с востока страны отряды Нацгвардии и начать диалог с местным населением.

Янукович также предложил провести в Украине референдумы по вопросу федерализации страны и полномочиях областей. Затем назначить и провести референдум о президентской, либо парламентской форме власти в Украине. Вслед за эти, по его словам, следует провести конституционную реформу, и только после этого - парламентские и президентские выборы. При этом Янукович предложил создать систему международного контроля за проведением референдумов и выборов, обеспечить самый широкий доступ наблюдателей за выборами.