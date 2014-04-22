В Донецке Тимошенко предложила сепаратистам русский язык и амнистию

Экс-премьер и кандидат в президенты Юлия Тимошенко хочет подписать протокол о взаимопонимании с сепаратистами, захватившими Донецкую обладминистрацию.

Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщают "Новости Донбасса".

"В последние дни я веду переговоры с людьми, которые блокирую Донецкую областную государственную администрацию, о том, чтобы разблокировать помещение", - сказала Тимошенко.

В протоколе сепаратистам были выдвинуты следующие предложения:

- фракция ВО "Батькивщина" вынесет на рассмотрение парламента законопроект о повышение статуса русского языка, как регионального. При этом оставляя украинский язык — единственным государственным;

- фракция ВО "Батькивщина" берет на себя ответственностью в течение 2- следующих парламентских сессий внести предложения по изменению Конституции Украины, чтобы провести децентрализацию власти, ликвидацию областных и районных государственных администраций;

- фракция ВО "Батькивщина" вынесет на рассмотрение парламента Закон Украины "Об амнистии", всем участникам протестов за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления;

С момента подписания протокола протестующие берут на себя обязательства освободить захваченные здания Донецка.

Кроме того, протестующие должны сдать незарегистрированное оружие и отказаться от незаконного применения силы. Тимошенко также хочет, чтобы российские войска покинули пределы Украины.

Напомним, что 18 апреля Тимошенко уже встречалась с сепаратистами, захватившими ДонОГА, и заявила, что по итогам ее встречи с двумя группами радикалов можно найти компромисс возможно.

Любопытно, что представитель самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявил, что никакие переговоры с экс-премьером не проводились.

Фото: batkivshchyna.com.ua