Николаевские и одесские ополченцы задержали вооруженного координатора сепаратистов

"Народное ополчение" по итогам четырех дней работы на блокпостах Николаева сообщает о двух совместных операциях с активистами из Одессы и Херсона.

Об этом сообщил пресс-секретарь "Народного ополчения" Николаева Давид Арахамия, пишет НикВести.

Николаевские ополченцы, выступающие за единство и территориальную целостность Украины, провели совместную операцию с активистами из Одессы по задержанию вооруженного координатора групп сепаратистов.

Так, 21 апреля совместно с активистами из Одессы с участием сотрудников правоохранительных органов проведена операция по задержанию координатора местных групп сепаратистов, имевшего при себе боевой пистолет, а также около ста пластиковых платежных карт Finbank.

По итогам четырех дней работы ополчения на блокпостах Николаева сообщается о двух совместных операциях с активистами из Одессы и Херсона, а также задержании автобуса с молодчиками из Харькова.

19 апреля представители "Самообороны Херсона" сообщили "Народному ополчению" Николаева информацию о 40 молодчиках, вооруженных травматическим, а также режущим и тупым оружием, которые направлялись из Одессы в Херсонскую область на автобусе "Неоплан". "Самооборона Херсона" не пропустила автобус на территорию области, после чего сопроводила к границе с Николаевской областью, где ополченцы встретили и проводили их к границе с Одесской областью, передав их местным активистам.

20 апреля силами ополчения был задержан микроавтобус с десятком молодых людей из Харькова, которые получили по 200 грн и собирались встретиться со своим координатором на автовокзале в Николаеве для последующего инструктажа и выдачи экипировки. После этого молодчики должны были участвовать в пророссийских "мероприятиях" на территории Центрального района Николаева. Ополченцы не пропустили автобус на территорию Николаева и сопроводили его до границы с Кировоградской областью, где передали местным представителям "Самообороны".

Также сообщается, что за 4 дня работы была проведена проверка более 4 тысяч автомобилей, зафиксировано 9 попыток перевозки предметов вооружения, в частности, самодельных режущих и тупых предметов, а также травматического оружия без соответствующих разрешительных документов.

В целом, с 18 апреля на въездах в Николаев установлены и оборудованы пять блокпостов, где сотрудниками правоохранительных органов совместно с ополченцами ведутся круглосуточные проверки транспортных средств.

Как отмечается, "Народное ополчение" Николаева является общественным формированием гражданских лиц, действующих на бесплатной основе.

Видео: Narodnoe Opolchenie