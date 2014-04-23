Новый рейтинг президентской гонки: Порошенко лидирует, Тимошенко - вторая

Социологи опубликовали рейтинг кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 25 мая этого года.

Исходя из данных соцопроса Петр Порошенко продолжает наращивать преимущество над другими кандидатами в президенты.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных совместно СОЦИСом, КМИСом, "Рейтингом" и Центром Разумкова.

Так Петра Порошенко готовы поддержать 32,9% украинцев. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко - 9,5 %.

Согласно им, украинцы демонстрируют очень высокий уровень электоральной активности: около 85% избирателей готовы или скорее готовы принять участие в выборах.

При этом тех, кто не хочет идти на выборы - 11%.

Петра Порошенко готовы поддержать 32,9% опрошенных респондентов (+8% по сравнению с мартом).

Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко - 9,5% (+1,3%), а третью Сергей Тигипко - 5,1% (-2,2%).

Михаила Добкина поддерживают 4,2% избирателей, лидера КПУ Петра Симоненко - 4% (+0,4%), Анатолия Гриценко - 3,4% (+0,2%), Олега Ляшко - 3,2% (-0,3%).

Остальные кандидаты могут рассчитывать менее чем на 3% голосов.

Около 22% избирателей заявляют, что, пока не знают за кого отдать свой голос или не пойдут на выборы.

Интересно, что среди тех, кто намерен прийти на участки и определился с выбором, Порошенко поддержат до 48,4%, Тимошенко - 14%.

Тигипко получил бы 7,4% голосов тех, кто определился, Добкин и Симоненко - 6% и 5,6% соответственно.

Таким образом, утверждают социологи, уверенно можно сказать об участии во втором туре выборов Порошенко.

Поэтому голосование во втором туре выглядит так:

Порошенко и Тимошенко - 49,3% против 12,5%;

Порошенко и Тигипко - 54,3% против 13,5%;

Порошенко и Добкин - 57,5% против 10,8%.

Опрос проведен с 9 по 16 апреля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 6200 респондентов во всех регионах Украины (без учета населения АР Крым).

Статистическая погрешность - не более 0,8%.