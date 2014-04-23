Экс-глава СБУ назвал главную причину конфликта с Россией и рассказал об угрозе Майдана для Москвы

Агрессия России против Украины имеет сразу несколько целей, но главная причина конфликта двух государств - цивилизационная.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил экс-глава СБУ Игорь Смешко.

"Руководство России пойдет так далеко, как мы ему позволим. Конечной целью может быть выход на границы 1939-го года (когда большая часть украинской территории, включая Киев, находилась в составе СССР - ред.). Не забывайте, что главная причина конфликта - это, прежде всего, борьба двух цивилизаций", - уверен он.

По мнению Смешко, "нынешнее руководство РФ почувствовало угрозу для системы государственной власти в России со стороны демократии, которая рождается в Украине. Майдан-2004 и Майдан-2013, очевидно, испугали это руководство. Потому что оно считает, что Россия еще не готова к эволюции ее авторитарной формы правления в сторону демократии".

"Кроме того, не забывайте, что 140 миллионов граждан РФ живут на 1/6 земной суши, в то время, как почти полностью славянская Украина, насчитывает около 50 миллионов граждан. Это единственный ресурс для усиления России в демографическом плане, чтобы отойти от возможной катастрофы в будущем. Думаю, что руководство (РФ - ред.) всегда оглядывается на свой ​​Дальний Восток, над которым нависает динамично растущая мощь Китая с его почти полуторамиллиардным населением", - описал он вторую возможную цель Москвы.

Напомним, Смешко на чате также выразил мнение о том, что Украине в ближайшее время стоит готовиться к провокациям и диверсиям со стороны России и сепаратистов, которых она поддерживает.