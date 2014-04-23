В Славянске боевики выгнали чиновников из горсовета и ждут штурма - СМИ

Из здания Славянского горсовета, боевики выгнали всех чиновников для создания "живого щита".

Об этом пишут Новости Донбасса на свой страничке в Twitter.

По информации издания, ждут сейчас начала штурма.

Напомним, 22 апреля над Славянском сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия самолет Воздушных сил ВСУ Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет.



После атаки экипажа самолету удалось совершить посадку в Киеве.



По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.



Генпрокуратура начала проверку обстрела самолета Воздушных сил ВСУ Ан-30 в Славянске.

Также ночью в Славянске были замечены российские диверсанты, которые ранее орудовали в Краматорске