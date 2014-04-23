Луценко хочет освободить мэрию Киева и Донецкую ОГА: людям с автоматами там делать нечего

Экс-глава МВД, советник и.о. президента Юрий Луценко предложил заключить соглашение власти с представителями протестующих групп населения об одновременном освобождении зданий Киевской горадминистрации и Донецкой обладминистрации и готов выступить посредником в этих переговорах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не из тех, кто будет рассказывать, что в Киеве все хорошо. КГГА нужно давно освободить. Революция закончилась. Людям с автоматами нечего делать в центре столицы, точно так же, как и в центре Донецка. И рассказывать что одни белые, а другие черные, не совсем правильно", - сказал Луценко в Донецке на совещании с руководителями городов и районов Донецкой области под руководством донецкого губернатора Сергея Таруты.

При этом Луценко подчеркнул, что в данном случае он готов "выступить посредником".

"Протокол о том, чтобы освободить два здания, например ко Дню солидарности трудящихся (1 мая), был бы идеальным подарком для всей Украины", - подчеркнул Луценко.

Ранее "Главред" сообщал, что в среду, 23 апреля, сепаратисты уже освободили два этажа здании ДонОГА - десятый и одиннадцатый.

Фото: ostro.org