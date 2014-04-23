Европа давит на Москву за Крым: "черный список" могут расширить – американские СМИ

Европейский союз готов расширить действие санкций еще на 15 российских и крымских чиновников.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает "Украинская правда".

Как пишет американское издание со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, пока ЕС не расширял свои санкции, поскольку опасается нарушить перемирие, установленное Женевскими соглашениями.

Двое из дипломатов сказали журналистам издания, что, пока санкции не действуют, ЕС "скоро" рассмотрит ситуацию, чтобы решить, придержать новые санкции. Это может означать паузу в несколько дней", сказал один из них.

Детали относительно того, на кого направлены эти санкции, не раскрываются, но дипломаты утверждают, что список людей, о которых применят санкции, будет включать 15 дополнительных имен, среди которых будут крымские чиновники.

The Wall Street Journal напоминает, что ЕС уже применил санкции против более чем 30 российских и крымских лиц, в том числе нескольких высокопоставленных кремлевских помощников, в ответ на то, что союз расценивает как давление России на Украину. Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов.

В Брюсселе требуют, что Россия отвела 40 тысяч своих военных от границы с Украиной и призвал Кремль четко отмежеваться от актов насилия со стороны сепаратистов.

ЕС также начал работу по подготовке нового этапа санкций на случай, если Москва продолжит дальнейшую эскалацию напряженности. По данным издания, они могут включать в себя широкий спектр мер - от значительной степени символических шагов, как запрет импорта российскую икры к таким серьезным шагам, как запрет экспорта вооружений, закупки российских удобрений и сокращение импорта российского газа.