Аваков рассказал о штурме в Артемовске и освобождении мэрии в Мариуполе

Глава МВД Арсен Аваков сообщил подробности штурма воинской части в Артемовске и освобождения от сепаратистов мэрии в Мариуполе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мариуполь. Мэрия освобождена для нормальной работы. Высока роль гражданских активистов. МВД налаживает процесс нормального функционирования. Сейчас взрывотехники проверят здание. Горсовет берется под охрану. Мэр уже внутри. Как и говорили раньше: инакомыслящим – диалог и дискурс, террористам – жесткий ответ вплоть до уничтожения. В данном случае обошлось без жертв. И это и хорошо, и правильно. Процесс нормализации ситуации в городе будет продолжен", - сообщил он.

"Артемовск. По текущему короткому докладу. Ночью было нападение на воинскую часть, с целью завладеть оружием. Нападала группа около 70 человек во главе с русским военным (засвеченным на многих фото в Славянске – с обширной бородой). Военные отбили нападение. Ранен солдат. Данные о пострадавших с нападавшей стороны уточняются", - также отметил Аваков.

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