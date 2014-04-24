Под Славянском силовики выбили боевиков из блокпоста у Крестища

В Крестище, расположенном к северу от захваченного сепаратистами Славянска, украинские военные при поддержке легкой бронетехники взяли под контроль блокпост сепаратистов после того, как пророссийские повстанцы покинули позиции.

Об этом сообщает Reuters.com.

Агентство напомнило, что на дороге из Святогорска, контроль Киева над которым был восстановлен в среду, показалась колонна украинской техники, повстанцы подожгли автомобильные покрышки, устроив дымовую завесу.

Через полчаса украинские военные взяли расположенный рядом с деревней Крестище блокпост под свой контроль. Выстрелов не было.

Украинские войска стягиваются к Славянску, городу с населением 130.000 человек в Донецкой области на востоке Украины, ставшему оплотом пророссийского движения и полностью контролируемому сепаратистами.

Журналисты видели, как украинские военные окапываются в окрестностях Славянска на дороге, ведущей в Донецк.

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