Европа признает право Украины на спецоперацию: это защита суверенитета

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, Майкл Манн заявил, что Евросоюз признает право украинской власти предпринимать силовые меры для защиты суверенитета государства.

Об этом он заявил в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Мы полностью доверяем украинской власти. Мы признаем право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер высокого представителя ЕС , комментируя активизацию проведения антитеррористической операции на Востоке Украины.

Он отметил, что Украина выполняет свои обязательства в рамках Женевских договоренностей.

Ранее "Главред" сообщал, что после пасхального перерыва силовики возобновили активную фазу антитеррористической операции в восточных регионах.