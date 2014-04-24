В СНБО рассказали об операции против террористов: один из этапов завершен

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет проходить в несколько этапов, один из них завершен.

Об этом заявила в эфире "Громадського ТВ" заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар, пишет "Украинская правда".



"Антитеррористическая операция будет продолжаться. Она будет проходить в несколько этапов. Мы не можем анонсировать эти этапы. Сегодня был один из таких активных этапов. Он выполнил свою задачу", - сказала она.



При этом Сюмар выразила надежду на то, что объявленные Россией военные учения недалеко от границ Украины будут действительно учениями.

"Мы также готовы давать отпор в случае агрессии", - заверила замсекретаря СНБО.



Она также сообщила, что сейчас и.о. президента Украины Александр Турчинов проводит совещание с силовиками.



На нем обсуждается ситуация на границе, готовность вооруженных сил и дальнейшие планы развития АТО.

Напомним, в четверг украинские силовики проводили активные действия в Славянске, захваченном боевиками.

Россия жестко раскритиковала эти действия, в частности, Владимир Путин обвинил украинскую власть в "преступлении".