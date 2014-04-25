Украинская армия не сражается с террористами - Минобороны

Советник министра обороны Юрий Повх заявил, что в Украине не происходит военная операция, по его словам, нет применения армии против своего народа. Происходит антитеррористическая операция, в которой военные принимают определенное участие.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет Gazeta.ua.

В то же время он отметил, что призывники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) не принимают участия в антитеррористической операции.

Также Повх сообщил, что украинские солдаты-срочники не находятся в населенных пунктах.

"Они находятся в определенных местах в составе подразделений и несут службу", - уточнил военный советник.

Он подчеркнул, что словосочетания "военная операция", "наши военные" и далее являются информационной пропагандой России.

"Не происходит военной операции, нет применения армии против своего народа. Происходит антитеррористическая операция, в которой военные принимают определенное участие", - уточнил Повх.

Советник министра отметил, что в АТО задействованы профессионалы из Службы безопасности и Министерства внутренних дел.

"По международным стандартам, это в первую очередь так называемые силы сдерживания. Силовые операции осуществляют профессионалы - специалисты СБУ и МВД", - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что после активизации силовиков в Славянске в рамках АТО Россия заявила о начале военных учений возле границ Украины.