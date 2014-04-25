Аваков о спецоперации: террористам стоит остерегаться круглосуточно

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается, а сепаратистам стоит остерегаться силовиков круглосуточно.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Итак, никакой приостановки АТО в связи с угрозой вторжения вооруженных войск России, как поспешили заявить многие СМИ - нет. Эта информация не соответствует действительности. АТО продолжается. Террористам стоит остерегаться круглосуточно. Мирным жителям бояться нечего", - подчеркнул Аваков.

По его словам, никакие политические партии, объединения, гражданские движения не допущены к проведению АТО совместно с МВД, СБУ и военными.

"Любые сообщения на этот счет не соответствуют действительности", - отметил Аваков.

"В процессе сегодняшних действий, вопреки слухам, были задействованы незначительные силы Антитеррористического центра, без привлечения танков и прочей тяжелой техники. АТЦ располагает достаточными силами для ротации и возможности круглосуточных действий, при необходимости", - добавил глава МВД.

Ранее сообщалось, что после активизации силовиков в Славянске в рамках АТО Россия заявила о начале военных учений возле границ Украины.