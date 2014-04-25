Путин может ввести войска в Украину, но уже совершил чудовищную ошибку - эксперт

Президент РФ Владимир Путин в любое время может ввести войска в Украину, но он уже совершил ошибку и ослабил позиции России в конфликте с нашей страной.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Виктор Небоженко.

"После Женевских соглашений данный конфликт интернационализирован. Россия совершила чудовищную ошибку, хуже, чем фашистская Германия: она признала себя стороной конфликта. А, поскольку она заняла нашу территорию, значит, и агрессором. Раньше и Путин, и Лавров постоянно подчеркивали, что не имеют к Крыму никакого отношения, что все захватывает местная самооборона. Но, приняв и подписав Женевские соглашения, Запад существенно переиграл Путина, и с той минуты Россия стала страной-агрессором, конфликтующей с Украиной", - обратил внимание эксперт.

"Интернационализация конфликта началась, и мы должны начать думать о Красном кресте, наблюдателях ОБСЕ, но которые будут не выборы контролировать, а соблюдение соглашений. Мы же должны понимать, что не справимся с Россией. А в таком случае единственный путь – приглашать третью сторону. При этом третья сторона – это не США и не НАТО, а так называемые миротворческие силы, африканский или афганский вариант", - также считает Небоженко.

Он уверен, что "Россия понимает - в таком случае у нее нет сил захватить Украину, но и отступать не хочет".

Также он прокомментировал заявления российских политиков о возможном введении в Украину "миротворцев".

"Все разговоры о миротворческих силах сводятся к тому, что, по всей вероятности Россия и еще пять-шесть государств через мандат ООН будут, видимо, представлены на юго-востоке Украины. Но, повторяю, через мандат ООН", - пояснил политолог.

Угрозу российской агрессии он оценил следующим образом: "До 25 мая (дня президентских выборов - ред.) Россия в любое время дня и ночи может ввести войска в Украину. Но каждый день на вес золота, и время работает на Украину".

"Вчера впервые Украина огрызнулась и, несмотря на подведение к границам тысячных войск россиян, провела антитеррористическую операцию в Славянске. Это говорит о том, что каждый день способность украинской армии сопротивляться будет возрастать. Так что со вчерашнего дня Украина начала сопротивляться, а это - не то же самое, что недавнее сафари на побережье Крыма, которое нам показывали. Теперь с каждой минутой у России появляется больше шансов встретить ожесточенное сопротивление настоящих военных", - добавил Небоженко.

Напомним, по данным постпреда Украины в ООН Юрия Сергеева, Россия сосредоточила на наших границах 200 танков, установки "Град" и артиллерию.