От субботы до субботы. Мания Путина, Украина между Россией и США, террористы на востоке

26 апреля 2014, 19:58

Борьба США и России, нестабильная АТО и шанс на президента в мае.

Евгений Магда

 Наша страна все более очевидно превращается в арену противостояния между США и Россией, расхлебывая проявления имперской мании величия правителя Кремля. Антитеррористическая операция на востоке страны не впечатляет эффективностью. Социологи не исключают, что президент Украины будет избран уже в последнее воскресенье весны.

Развитие ситуации в Украине свидетельствует, что наша страна из-за потери внешнеполитической субъектности превратилась в крупнейшую в Европе арену противостояния между США и Россией. Последняя вдохновлена существованием многополярного мира и стремится доказать, что сходная модель принятия решений в Вашингтоне и Москве дает основания Владимиру Путину рассчитывать на восстановление имперского могущества.

Санкции Запада только подстегивают Владимира Владимировича, купающегося во всероссийском обожании, замешанном на ура-патриотизме. Со своей стороны, кремлевский властелин и его свита делают заявления, преимущественно рассчитанные на собственных сограждан. При этом курс на педалирование нелегитимности украинских победителей Виктора Януковича, пусть и не имеет рациональной подоплеки, остается для Кремля стратегическим. Он вполне соответствует царящим в Москве шовинистическим настроениям и развязывает руки в деле поддержки сепаратистов.

Украинскую власть прилетал ободрить вице-президент США Джо Байден. Из особенностей визита стоит отметить критику принимающей стороны за ее неспособность бороться с коррупцией, готовность помогать энергетической независимости Украины и отсутствие среди собеседников высокого заокеанского гостя Юлии Тимошенко. Та предпочла передачу захватчикам административных зданий в Донецке и Луганске проектов меморандума о взаимопонимания, которые мэр Донецка Александр Лукьянченко назвал "письмами на деревню дедушке". Не совсем понятно, о чем может договариваться лидер правящей партии с террористами, замучившими депутата горсовета Горловки от "Батькивщины" Владимира Рыбака и киевского студента Юрия Поправко и отказывающимися сложить оружие. Захват вблизи Славянска военных наблюдателей ОБСЕ фактически превращает лиц, контролирующих этот город, в террористов международного масштаба.

Антитеррористическая операция вокруг Славянска проводится в щадящем режиме, позволяющем избежать жертв среди мирного населения и минимизировать претензии со стороны России. Та, впрочем, буквально сразу после начала АТО начала войсковые учения в непосредственной близости от украинской границы, подчеркнув, что готова "защищать" интересы россиян. Тем самым официальная Москва словно признала наличие среди прикрывающихся сепаратистскими лозунгами террористов своих сограждан, при этом продолжая психологическую войну с Украиной. И если военное вторжение пока остается угрозой, выставленный "Газпромом" 11-миллиардный счет за невыбранный в 2013 году газ, является реальностью.

Досадно, что в сложившейся ситуации Верховная Рада практически самоустранилась от принятия решений, что выглядит несколько странно для парламентско-президентской республики, которой стала Украина в конце февраля этого года. Законодатели предпочитают ломать копья вокруг второстепенных проблем, при этом не сумев наполнить реальным смыслом единственное пленарное заседание за неделю. Человеку неподготовленному вполне может показаться, что в государстве все идет по накатанной и стабильно, тогда как все больше граждан Украины выступают за проведение досрочных парламентских выборов.

Очевидно, что менять парламент можно будет только после избрания президента, не раньше, чем осенью 2014 года. Пока в гонке за главное политическое кресло страны лидирует Петр Порошенко, популярность которого втрое выше рейтинга Юлии Тимошенко. Остальные участники укороченного президентского марафона отстали еще больше. Социологи не исключают, что новый глава государства будет избран уже 25 мая, к этому призывает и Юрий Луценко, полагающий, что таким образом Украина сможет наиболее эффективно дать ответ Владимиру Путину.

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АТО Россия Путин США выборы террористы ОБСЕ Евгений Магда Тимошенко заложники Славянск аналитика итоги От субботы до субботы итоги недели восток Украины
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