Боевики захватили машиностроительный завод в Краматорске - Тымчук

Сепаратисты захватили Новокраматорский машиностроительный завод.

Об этом сообщает руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.



По его информации, экстремисты прибыли к заводу на двух автомобилях.

На данный момент никаких требований захватчики не выдвигали.

"Данное предприятие - градообразующее предприятие Краматорска, крупнейшее в сфере тяжёлого машиностроения не только в Украине, но и одно из крупнейших в мире", - сообщает он.

Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что в Краматорске по состоянию на 23 апреля все важные объекты, расположенные в городе, находятся под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.