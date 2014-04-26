Боевики захватили машиностроительный завод в Краматорске - Тымчук

На данный момент никаких требований захватчики не выдвигали.
Сепаратисты захватили Новокраматорский машиностроительный завод.
Об этом сообщает руководитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.
По его информации, экстремисты прибыли к заводу на двух автомобилях.
На данный момент никаких требований захватчики не выдвигали.
"Данное предприятие - градообразующее предприятие Краматорска, крупнейшее в сфере тяжёлого машиностроения не только в Украине, но и одно из крупнейших в мире", - сообщает он.
Напомним, ранее в Минобороны заявляли, что в Краматорске по состоянию на 23 апреля все важные объекты, расположенные в городе, находятся под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.