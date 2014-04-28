Пограничники готовы стрелять в ответ на вторжение российских войск в Украину

Представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян заявил, что Государственная пограничная служба не нуждается в дополнительном приказе на открытие огня в случае вторжения Российских войск на территорию страны.

Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает Украинская правда.

Отвечая на вопрос, ожидают ли пограничники дополнительного приказа в случае начала вторжения, он сказал: "Мы надеемся, что вторжение не произойдет. Но если вдруг такое произойдет, мы открываем огонь", - подчеркнул он.

В то же время Слободян не смог сообщить, происходило ли на протяжении последних дней нарушение воздушного пространства Украины российскими самолетами, порекомендовав обратиться по этому вопросом к Минобороны.

"Но визуального нарушения государственной границы мы не наблюдаем", - уточнил он.

Вместе с тем Слободян констатировал, что с прошлого четверга Россия активизировала свои действия на границе с Украиной.

"Речь идет о пролетах вертолетов и военных самолетов, например СУ-27 недалеко от линии границы. Мы также фиксируем неизвестные машины, скорее всего с аппаратурой радионаблюдения, которые находятся в непосредственной близости от границы. Также неизвестные лица подходят непосредственно рядом с границей", - сказал он.

Кроме вышесказанного добавим, что сейчас РФ продолжает проводить, по словам властей страны, военные учения недалеко от украинской границы.

Напомним, ранее США, страны ЕС и "Большой семерки" решили ввести новые санкции против России из-за ситуации в Украине.