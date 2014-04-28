В СБУ насчитали 40 пленных, захваченных террористами в Славянске

В Службе безопасности Украины заявили, что террористы, которые орудуют в Славянске (Донецкая область), удерживают в плену около 40 человек.

Об этом на брифинге в Киеве заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В плену на сегодняшний день по нашим данным в Славянске находятся около 40 человек", - заявила она.

По словам Остапенко, это представители ОБСЕ, а также офицеры СБУ.

Отвечая на вопрос о том, выдвигали ли захватчики какие-то условия освобождения, в частности, по обмену, она сказала: "Пока что нет".

Кроме вышесказанного напомним, ранее Служба безопасности Украины подтвердила сообщение СМИ, что в Горловке боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в городе.

До этого стало известно, что в Славянске боевики захватили в плен военных инспекторов ОБСЕ.