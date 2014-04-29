В СНБО признали: милиция не готова стрелять в экстремистов, которые захватывают админздания

Украинские силовики не готовы стрелять в людей, которые захватывают административные здания.

Об этом заявила заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар, передает "Украинская правда".

"Угроза для жизни и здоровья людей очень серьезная, и мы видим, что фактически правоохранительные структуры не готовы действовать, то есть стрелять на поражение при защите объектов", - сказала она.

Также Сюмар добавила, что террористы совершают нападения на телекоммуникационные сооружения большими группами, и поэтому им трудно противостоять.

"Мы, конечно, предупреждали о соответствующей опасности и о соответствующих планах, передавали адреса всех объектов, они были взяты под охрану. К сожалению, этой охраны оказалось недостаточно, так как достаточно большими группами ездят захватывать телекоммуникационные объекты от 20 до 50 вооруженных людей с автоматами", - прокомментировала она захват телевышки в Донецке.

При этом Сюмар подчеркнула, что охрана важных телекоммуникационных объектов будет усилена и в других регионах.

"Мы будем усиливать охрану этих объектов и в других регионах, рассматриваем возможности того, каким образом будут функционировать донецкие объекты", - отметила она.

Напомним, ранее и.о. президента Украины Александр Турчинов обвинил в бездействии и предательстве силовиков Донецкой и Луганской областей.

Видео: 5 канал

