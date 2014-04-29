Аваков рассказал о сепаратистах и деньгах "бывшего кодла Януковича"

Сепаратистские выступления на востоке Украины связаны, среди прочего, с имперским влиянием России и деньгами, выделяемыми окружением беглого экс-президента Виктора Януковича. В то же время, для того, чтобы добиться единства страны, людям, в частности, нужно разъяснять проблемы, которые принесет им отход восточных регионов в сторону России.

Об этом в интервью русской службе ВВС заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его мнению, Украине нужны изменения в милиции, а также "изменение философии, понимания людьми ситуации".

"Хочет ли Донецкая, Луганская или Харьковская область стать буферной зоной, какой стала Абхазия, например? Или стать зоной, как Приднестровье? Ответ очевиден – нет. Понимают ли люди, что их толкают в такую зону? Тоже еще нет. Этим нужно заняться. Пока люди пребывают в таком посттравматическом шоке после революции, которая, как им показалось, их обидела, после того, как их, как им казалось, лидер сбежал, после того, как они оказались в ситуации, когда им не на что жить", - описал он ситуацию.

"Им предлагают Российскую Федерацию, они соглашаются, а через секунду вдруг видят: подождите, рядом Ростовская область, все шахты закрыты. Где же работать? С ними надо говорить, но для этого их надо вывести из состояния шока, и именно это не позволяет делать российский империализм, который максимально дестабилизирует ситуацию", - также сказал Аваков.

"В том числе, здесь играют роль деньги бывшего кодла, окружавшего Януковича. Нам нужно быстрое, жесткое действие, блокирующее эти (выведенные из Украины - ред.) активы", - добавил министр, отметивший, что находится в Лондоне, чтобы заняться вопросом блокирования таких активов.

Напомним, ранее правоохранители неоднократно заявляли, что сепаратистские выступления на востоке Украины финансируются за счет денег Януковича, выведенными ним из Украины.